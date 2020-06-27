Секс-символ UFC раскритиковала гонорары бойцов

Из-за нескольких травм Ванзант в последний раз выходила в октагон в январе 2019 года. Она должна провести поединок против Аманды Рибас на UFC 251, этот бой станет для нее последним по контракту с UFC.

"Все знают, сколько я зарабатываю боями. 46 тысяч за выступление и столько же сверху за победу. Я этого не скрываю.

Я могу заработать гораздо больше за счет Instagram, просто рекламируя там разные бренды. Это кое о чем говорит.

Я заработала за счет шоу "Танцы со звездами" больше, чем за всю карьеру в UFC. С учетом побед и бонусов. Это к разговору о том, сколько вообще можно заработать боями.

Мне нравится драться. Ради боя с Рибас я отказалась от любой рекламы, вообще ничего не публиковала в инстаграме. Сейчас для меня нет ничего важнее этого боя. Это будет для меня чистый лист. Я хочу выйти в октагон и доказать свою ценность. Я могу сделать это через бои", - цитирует Ванзант BJPenn.com.

Ванзант выступает в UFC с 2014 года, на ее счету 5 побед и 3 поражения.