Вчера в Саулкрастском крае горел лес площадью 1500 кв. м, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
VUGD в минувшие сутки получила 61 вызов, из которых 24 были на пожары, 21 - на спасательные работы, а 16 оказались ложными.
Также помощь спасателей требовалась трем тонувшим, но в итоге им удалось выбраться на берег собственными силами еще до прибытия VUGD.
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