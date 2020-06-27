В Саулкрастском крае горел лес площадью 1500 кв. м

VUGD в минувшие сутки получила 61 вызов, из которых 24 были на пожары, 21 - на спасательные работы, а 16 оказались ложными.

Также помощь спасателей требовалась трем тонувшим, но в итоге им удалось выбраться на берег собственными силами еще до прибытия VUGD.