Сб, 27.06.2020
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В Эстонии за сутки ни одного нового случая коронавируса, в Литве - пять

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Эстонии за сутки - ни одного нового случая заболевания Covid-19, также нет новых летальных исходов. В Литве за последние сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 450 первичных тестов на Covid-19, позитивных результатов не обнаружено, сообщил в субботу утром департамент здоровья.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 4 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент.

Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

В свою очередь в Литве за последние сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения. 

Общее число зараженных Covid-19 в Литве составило 1813 человек, 1503 уже выздоровели, 78 человек скончались. С 1 июня в Литве зарегистрировано 24 завозных случая инфекции. 

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