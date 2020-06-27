В Эстонии за сутки ни одного нового случая коронавируса, в Литве - пять

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 450 первичных тестов на Covid-19, позитивных результатов не обнаружено, сообщил в субботу утром департамент здоровья.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 4 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент.

Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

В свою очередь в Литве за последние сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения.

Общее число зараженных Covid-19 в Литве составило 1813 человек, 1503 уже выздоровели, 78 человек скончались. С 1 июня в Литве зарегистрировано 24 завозных случая инфекции.