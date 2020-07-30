Виновен! 175 лет тюрьмы, или Самая жуткая история американского спорта

На протяжении долгих лет физиотерапевт сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар домогался и насиловал юных спортсменок во время медосмотров. В списке - более полутора сотен жертв. Как ему удавалось скрывать преступления?
Нассар работал в сборной США почти 30 лет. У него была хорошая репутация, и спортсменки относились к нему с симпатией, уважая его медицинские заслуги. В тяжёлые моменты Нассар мог поддержать, понимал и был другом. Всё это говорит о том, что он - мастер манипуляций.
Физиотерапев мог так замаскировать свои домогательства, что спортсменки даже не понимали, что с ними произошло. Всё это связано с юным возрастом гимнасток и доверием к врачу. К нему приходили не только чтобы вылечить травму, но и поделиться бедой. Ему все доверяли, и он мог выслушать, приносил спортсменкам еду, давал сладости.
Если Нассар говорит, что это терапия - значит так оно и есть. С таким убеждением жили многие.
Когда среди девушек стали появляться те, кто сомневался в "терапии" Нассара, их сразу же ставили на место. Объясняя, что не стоит создавать шум на ровном месте, если они не понимают методов заслуженного врача. У него ведь идеальная репутация - такая позиция царила в гимнастической среде почти четверть века.
В 2016 году в американских СМИ начали появляться первые заявления гимнасток о сексуальном насилии со стороны Ларри Нассара. Со временем число этих заявлений выросло до 125, а среди жертв врача сборной были даже олимпийские чемпионки - Эли Райсман, Симона Байлз, Маккайла Марони.
Одной из первых, кто рассказал о пережитом, стала гимнастка Мэгги Николс. Она призналась, что Нассар насиловал её на сборах с 15 лет под предлогом процедур, которые якобы должны были снять боли в спине. Поведение врача казалось девушке странным, но взрослые сотрудники сборной уверяли её, что он лучший специалист в своём деле.
"Я с детства ходила к физиотерапевтам, но с чем-то подобным никогда не сталкивалась. Я обратилась к своей подруге - гимнастке Эли Райман, которая подтвердила, что Нассар делал подобное и с ней", - рассказала Николс.
Разговор девушек услышала тренер Николс Сара Янци, которая обеспокоилась перечисленными "процедурами" и сообщила об этом руководству. Однако Федерация гимнастики США начала расследование лишь через две недели, а заявление в правоохранительные органы поступило только через пять недель.
В 2016 году о "процедурах" Нассара рассказала гимнастка Рейчел Денхолландер. Женщина публично назвала Ларри педофилом и написала статью в The Indianapolis Star, в которой описала всё, что он с ней делал.
"В 15-летнем возрасте я многого не понимала, но знала о плохом отношении к жертвам насилия, над которыми смеялись и которых пристыжали. Мне жаль, что я не рассказала обо всём 16 лет назад, но сегодня у меня больше духа", - сказала Денхолландер.
Через какое-то время журналисты поняли, что в этом деле может быть гораздо больше жертв, чем они допускали. В редакцию поступали всё новые и новые звонки от гимнасток.
"В 12 я всё рассказала родителям. Они потребовали объяснений у Ларри, но он всё отрицал. Мои родители поверили Ларри Нассару, а не мне. Отец считал, что так ужасно оболгать кого-то может только отвратительный человек. Он говорил: "Ты должна извиниться перед Ларри". Действия Ларри Нассара причинили мне много вреда. Но ещё страшнее было увидеть, как отец узнает, через что я прошла. Мы с папой старались наладить отношения перед тем, как он покончил с собой в 2016-м", - рассказала дочь друзей Ларри Нассара Кайла.
В суде выступили 156 потерпевших девушек. Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к 10 гимнасткам. Кроме того, он был признан виновным в хранении детской порнографии на своём компьютере.
"Я приговариваю вас к 175 годам заключения, это 2100 месяцев. Я только что подписала вам смертный приговор. Я считаю, что вы по-прежнему опасны и будете опасны всегда", - сказала судья Розмари Аквилина под овации собравшихся в зале суда.
Подводя итоги, стоит отметить, что этот скандал обернулся для американской Федерации спортивной гимнастики не только репутационными, но и финансовыми проблемами. Нассар отправился за решётку, но те, кто его покрывал, остаются на свободе.
В июне на Netflix вышел документальный фильм Athlete A о самом громком скандале в истории американского спорта:
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