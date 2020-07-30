Виновен! 175 лет тюрьмы, или Самая жуткая история американского спорта

Нассар работал в сборной США почти 30 лет. У него была хорошая репутация, и спортсменки относились к нему с симпатией, уважая его медицинские заслуги. В тяжёлые моменты Нассар мог поддержать, понимал и был другом. Всё это говорит о том, что он - мастер манипуляций.

Физиотерапев мог так замаскировать свои домогательства, что спортсменки даже не понимали, что с ними произошло. Всё это связано с юным возрастом гимнасток и доверием к врачу. К нему приходили не только чтобы вылечить травму, но и поделиться бедой. Ему все доверяли, и он мог выслушать, приносил спортсменкам еду, давал сладости.

Если Нассар говорит, что это терапия - значит так оно и есть. С таким убеждением жили многие.

Когда среди девушек стали появляться те, кто сомневался в "терапии" Нассара, их сразу же ставили на место. Объясняя, что не стоит создавать шум на ровном месте, если они не понимают методов заслуженного врача. У него ведь идеальная репутация - такая позиция царила в гимнастической среде почти четверть века.

В 2016 году в американских СМИ начали появляться первые заявления гимнасток о сексуальном насилии со стороны Ларри Нассара. Со временем число этих заявлений выросло до 125, а среди жертв врача сборной были даже олимпийские чемпионки - Эли Райсман, Симона Байлз, Маккайла Марони.

Мэгги Николс ФОТО: AP/Scanpix

Одной из первых, кто рассказал о пережитом, стала гимнастка Мэгги Николс. Она призналась, что Нассар насиловал её на сборах с 15 лет под предлогом процедур, которые якобы должны были снять боли в спине. Поведение врача казалось девушке странным, но взрослые сотрудники сборной уверяли её, что он лучший специалист в своём деле.

"Я с детства ходила к физиотерапевтам, но с чем-то подобным никогда не сталкивалась. Я обратилась к своей подруге - гимнастке Эли Райман, которая подтвердила, что Нассар делал подобное и с ней", - рассказала Николс.

Разговор девушек услышала тренер Николс Сара Янци, которая обеспокоилась перечисленными "процедурами" и сообщила об этом руководству. Однако Федерация гимнастики США начала расследование лишь через две недели, а заявление в правоохранительные органы поступило только через пять недель.

В 2016 году о "процедурах" Нассара рассказала гимнастка Рейчел Денхолландер. Женщина публично назвала Ларри педофилом и написала статью в The Indianapolis Star, в которой описала всё, что он с ней делал.

"В 15-летнем возрасте я многого не понимала, но знала о плохом отношении к жертвам насилия, над которыми смеялись и которых пристыжали. Мне жаль, что я не рассказала обо всём 16 лет назад, но сегодня у меня больше духа", - сказала Денхолландер.