Жители Латвии поняли, что могут работать из дома, и начали интересоваться покупкой домов

"Вместе с этой тенденцией возник спрос на одно или два отдельных помещения для рабочих кабинетов. Люди поняли, что можно очень успешно работать из дома, но для этого нужен отдельный кабинет", - сказал Шмитс.

Также агенты по недвижимости видят, что для клиентов при выборе расположения объекта очень важны скорость и мощность интернета.

Как отметил Шмитс, в начале чрезвычайного положения люди звонили и интересовались, нельзя ли на полгода взять в аренду сельский дом. "Главное, чтобы был быстрый интернет, и тогда с работой из дома у большинства людей нет проблем", - сказал Шмитс.