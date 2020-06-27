Жители Латвии поняли, что могут работать из дома, и начали интересоваться покупкой домов

Последние месяцы показали, что очень многие могут работать из дома, и появилась тенденция покупки недвижимости в окрестностях Риги и за Ригой, рассказал в интервью агентству LЕТА председатель правления компании по недвижимости Arco Real Estate Айгар Шмитс.
"Вместе с этой тенденцией возник спрос на одно или два отдельных помещения для рабочих кабинетов. Люди поняли, что можно очень успешно работать из дома, но для этого нужен отдельный кабинет", - сказал Шмитс.
Также агенты по недвижимости видят, что для клиентов при выборе расположения объекта очень важны скорость и мощность интернета.
Как отметил Шмитс, в начале чрезвычайного положения люди звонили и интересовались, нельзя ли на полгода взять в аренду сельский дом. "Главное, чтобы был быстрый интернет, и тогда с работой из дома у большинства людей нет проблем", - сказал Шмитс.
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