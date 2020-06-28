Футбол с Владимиром Ивановым: Хиты 4-го тура - лиепайский визит РФШ и транжиры в Юрмале

Июньский спринт "Вирслиги" продолжится матчами 4-го тура. К этому надо уже привыкнуть - еще не утихли страсти по прошлому туру, а все внимание уже к следующему. Пять матчей в Даугавпилсе, Валмиере и Слоке в понедельник, еще два во вторник - в Елгаве и Лиепае, могут резко изменить ситуацию в турнирной таблице. За РФШ устремились в погоню сразу четыре команды, которые находятся на расстоянии всего-то трех очков: девять баллов у рижан против шести у "Риги", "Лиепаи", "Спартака" и "Елгавы".
Отсюда вытекает следующее - центральная игра 4-го тура пройдет в последний июньский день, 30-го числа, в Лиепае, где курземцы будут принимать РФШ. Впрочем, встреча в тот же вторник "Елгавы" и "Риги" в данной ситуации тоже вполне спокойно подходит под приставку "супер".
Действующий чемпион страны "Рига" уже на самом старте первенства стал чуть ли не главным поставщиков горячих новостей. Тут вам и явно не запланированное поражение в Слоке от "Спартака" (1:2), и внезапное появление в тренерском штабе клуба Михаила Конева, который занял пост ассистента главного тренера вместо Равиля Сабитова, и обыски в офисе клуба и по месту жительства у руководителей команды, которые осуществляли представители Службы госдоходов (что-то мне подсказывает, что это не последний визит этой структуры в клубы "Вирслиги" по поводу зарплат в конвертах).
Исполнительного директора "Риги" Романа Лаюкса, вопреки опубликованной информации, никто не задерживал, но кое-какие бумаги известному в прошлом арбитру все равно пришлось подписать. Можно ли назвать арестом эти пол часа, пока оформлялись процессуальные вещи - не знаю, но такие "гости" настроение навряд ли поднимают.
Пока что все эти "сюрпризы" особо не сказываются на духе "Риги", которая в первых турах чемпионата запомнилась уверенными домашними победами над "Валмиерой" и "Лиепаей" (дважды по 2:0). С такой игрой "Елгава" точно не представляет для рижан угрозы. Правда, тут есть одно "но". Какое? Команда белорусского специалиста Олега Кубарева оступилась в прошлом туре на стадионе "Даугава", где умудрилась проиграть "Метте" (0:1). Определение "раненый зверь" - как раз про елгавчан. Плюс играет "Елгава" дома. Значит ли это, что нас ждет упорнейшая борьба? Все говорит за то, что крупный счет в этом матче исключен.
А вот с РФШ в этом сезоне - не угадать. В том смысле, с какой разницей в счете не угадать будет разбит очередной оппонент. Обладатель Кубка Латвии набрал ну очень приличный ход, а его главные персонажи Эмерсон (три гола в трех матчах) и Шимкович, Куадио и Шарич отлично справляются со своими обязанностями даже без своего главного снайпера Дарко Лемаича (травма).
У РФШ появился почерк, появилась игра, как бы банально это не звучало, добавились классные исполнители, из которых Виктор Мороз на пару со спортивным директором Марисом Верпаковскисом слепил яркий ансамбль.
Три матча и три победы с общей разницей мячей 9:1 - это, согласитесь, впечатляет. Но и у «Лиепаи», на самом деле, был шанс находится к четвертому туру наравне с РФШ, однако после двух побед все испортило пятничное поражение от "Риги" - 0:2. Думаю, со мной многие согласятся - в той игре многое что решил "театральный этюд" в середине первого тайма нападающего рижан Якуба Хоры и, как следствие, сомнительный пенальти, назначенный Александром Голубевым.
Но это уже в прошлом. Если о будущем, то лучший ассистент сезона Артур Карашаускс (три результативных паса) со своими партнерами наверняка захочет доказать, что лиепайчане, как говорится, остаются в деле. В принципе, если эта команда метит в призеры и еврокубки, в таких матчах она просто обязана брать очки.
Теперь о матчах в понедельник, а это будет знатная затравка. В этот день значится еще одна игра, мимо которой нельзя пройти. В Слоке сойдутся "Спартак" и "Вентспилс". Команды уже успели потерять очки, да не одно, успели удивить как со знаком "плюс", так и со знаком "минус".
"Вентспилс", я считаю, так и вовсе пока что является самой большой транжирой в июне. Во всяком случае и в первом туре с РФШ футболисты "Вентспилса" могли рассчитывать на большее, и в предыдущем туре с "Валмиерой" не дожали соперника (гостевое поражение 0:1 и домашняя ничья 2:2 соответственно). А это не просто упущенные возможности (минус три очка), а только шестое место в турнирной таблице вместо второго.
Наставник "Вентспилса" Виорел Фрунза каждый раз тяжело вздыхает на послематчевых пресс-конференциях, жалея об упущенных возможностях. Но что толку?
Кстати, если взглянуть на статистику очных встреч этих соперников за последние годы, то преимущество здесь на стороне "желто-синих". Но это не значит, что в понедельник три очка гостям гарантированы - "Спартак" тоже рассчитывает на победу. А еще на поле выйдут Каспар Сварупс и Неманья Белакович - лидеры списка бомбардиров (по три гола у каждого). Кто из них сможет сделать следующий шаг?
Также 29 июня сойдутся наконец-то познавшие вкус побед в предыдущем туре "Даугавпилс" и "Метта", а также "Валмиера" и "Тукумс". После шести голов в ворота "Тукумса" (рекорд результативности для "Даугавпилса" в "Вирслиге") клуб из Латгале наверняка захочет продлить свое голевое пиршество.
Последняя пара также стоит особняком. Хотя бы потому, что как раз эти две команды пока что не побеждали в нынешнем чемпионате. И для коллектива Тамаза Пертии в понедельник на домашнем стадионе представиться отличный шанс снять "стартовое проклятие", потому как будущий участник еврокубков пока что больше разочаровывает.
В свою очередь у "Тукумса" худшая разница забитых и пропущенных мячей на данный момент (1:11), команда явно в растерянности и, что-то мне подсказывает, в четвертом туре ее также ждет горький урок.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!