Футбол с Владимиром Ивановым: Хиты 4-го тура - лиепайский визит РФШ и транжиры в Юрмале

Но это уже в прошлом. Если о будущем, то лучший ассистент сезона Артур Карашаускс (три результативных паса) со своими партнерами наверняка захочет доказать, что лиепайчане, как говорится, остаются в деле. В принципе, если эта команда метит в призеры и еврокубки, в таких матчах она просто обязана брать очки.

Артур Карашаускс (слева) ФОТО: https://www.facebook.com/FKLiepaja/

Теперь о матчах в понедельник, а это будет знатная затравка. В этот день значится еще одна игра, мимо которой нельзя пройти. В Слоке сойдутся "Спартак" и "Вентспилс". Команды уже успели потерять очки, да не одно, успели удивить как со знаком "плюс", так и со знаком "минус".

"Вентспилс", я считаю, так и вовсе пока что является самой большой транжирой в июне. Во всяком случае и в первом туре с РФШ футболисты "Вентспилса" могли рассчитывать на большее, и в предыдущем туре с "Валмиерой" не дожали соперника (гостевое поражение 0:1 и домашняя ничья 2:2 соответственно). А это не просто упущенные возможности (минус три очка), а только шестое место в турнирной таблице вместо второго.

Наставник "Вентспилса" Виорел Фрунза каждый раз тяжело вздыхает на послематчевых пресс-конференциях, жалея об упущенных возможностях. Но что толку?

Кстати, если взглянуть на статистику очных встреч этих соперников за последние годы, то преимущество здесь на стороне "желто-синих". Но это не значит, что в понедельник три очка гостям гарантированы - "Спартак" тоже рассчитывает на победу. А еще на поле выйдут Каспар Сварупс и Неманья Белакович - лидеры списка бомбардиров (по три гола у каждого). Кто из них сможет сделать следующий шаг?

Каспар Сварупс (справа) ФОТО: FK Ventspils/Twitter

Также 29 июня сойдутся наконец-то познавшие вкус побед в предыдущем туре "Даугавпилс" и "Метта", а также "Валмиера" и "Тукумс". После шести голов в ворота "Тукумса" (рекорд результативности для "Даугавпилса" в "Вирслиге") клуб из Латгале наверняка захочет продлить свое голевое пиршество.

Последняя пара также стоит особняком. Хотя бы потому, что как раз эти две команды пока что не побеждали в нынешнем чемпионате. И для коллектива Тамаза Пертии в понедельник на домашнем стадионе представиться отличный шанс снять "стартовое проклятие", потому как будущий участник еврокубков пока что больше разочаровывает.

В свою очередь у "Тукумса" худшая разница забитых и пропущенных мячей на данный момент (1:11), команда явно в растерянности и, что-то мне подсказывает, в четвертом туре ее также ждет горький урок.