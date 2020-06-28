Вс, 28.06.2020
Сроки условные. Вся жизнь и культура в нашем государстве - условные. И то облегчение, которое мы сейчас испытываем - условные. Это был главный киносеанс года. Самый поучительный. Ну, как сеанс? Условно. Кинокритик Антон Долин о приговоре Серебренникову

В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

Иллюстративное фото

ФОТО: Tatan Syuflana / AP

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19. За сутки проведено 1042 теста. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

 

Всего с начала пандемии сделано 147 916 тестов, выявлено 1116 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 932 человека, умерли - 30.

За последние сутки не был госпитализирован ни один новый пациент с Covid-19.

В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 178 пациентов, переболевших Covid-19.

 
 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ