Фото ⟩ Алла Пугачева поделилась кадрами летнего отдыха с друзьями

Алла Борисовна запечатлена в компании с близкими людьми - среди них Александр Буинов и модельер Валентин Юдашкин с супругой.

"Любимые друзья всегда рядом", - написала она под фото.

Стоит отметить, что 71-летняя артистка прекрасно выглядит. Она одета в светло-зеленоватое платье в горошек, волосы аккуратно собраны, на шее бусы, а на руке красуется крупный перстень.

На фотографию моментально отреагировали коллеги звезды.

"Как вы такая молоденькая!" - заметила Эвелина Бледанс.

Игорь Николаев тут же указала, что это и его друзья на снимке.

Поклонники засыпали певицу комплиментами. Они отмечали, что Примадонна хорошо выглядит и желали ей крепкого здоровья и благополучия.