Вс, 28.06.2020
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Фото ⟩ Алла Пугачева поделилась кадрами летнего отдыха с друзьями

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин

ФОТО: instagram/alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась на своей Instagram-странице снимком летних посиделок вместе с друзьями. 

Алла Борисовна запечатлена в компании с близкими людьми - среди них Александр Буинов и модельер Валентин Юдашкин с супругой. 

"Любимые друзья всегда рядом", - написала она под фото. 

Стоит отметить, что 71-летняя артистка прекрасно выглядит. Она одета в светло-зеленоватое платье в горошек, волосы аккуратно собраны, на шее бусы, а на руке красуется крупный перстень. 

На фотографию моментально отреагировали коллеги звезды. 

"Как вы такая молоденькая!" - заметила Эвелина Бледанс. 

Игорь Николаев тут же указала, что это и его друзья на снимке. 

Поклонники засыпали певицу комплиментами. Они отмечали, что Примадонна хорошо выглядит и желали ей крепкого здоровья и благополучия. 

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