Фото ⟩ Алла Пугачева поделилась кадрами летнего отдыха с друзьями

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась на своей Instagram-странице снимком летних посиделок вместе с друзьями.
Алла Борисовна запечатлена в компании с близкими людьми - среди них Александр Буинов и модельер Валентин Юдашкин с супругой.
"Любимые друзья всегда рядом", - написала она под фото.
Стоит отметить, что 71-летняя артистка прекрасно выглядит. Она одета в светло-зеленоватое платье в горошек, волосы аккуратно собраны, на шее бусы, а на руке красуется крупный перстень.
На фотографию моментально отреагировали коллеги звезды.
"Как вы такая молоденькая!" - заметила Эвелина Бледанс.
Игорь Николаев тут же указала, что это и его друзья на снимке.
Поклонники засыпали певицу комплиментами. Они отмечали, что Примадонна хорошо выглядит и желали ей крепкого здоровья и благополучия.
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