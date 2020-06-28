Видео ⟩ Около 80 ударов за 30 секунд! Вероятно, самый брутальный бой в истории ММА

Он вышел на замену изначального противника - чемпиона Pride FC Марка Коулмана, неожиданно получившего травму. Мог ли кто-то тогда представить, что этот во многом случайный бой станет поистине иконическим? О легендарной истории рассказывает Sport24.

Йосихиро Такаяма весом 125 кг пришёл в ММА из рестлинга. Его рекордом в смешанных единоборствах было 0:3, и мало кто верил, что он станет достойным противником Фрая, отмечает издание.

Однако уже с битвы взглядов стало понятно, что все ошибались. Без какого-либо разогрева Фрай и Такаяма развязали сумасшедший бой и практически в самом его начале левый глаз японца под натиском профессиональных ударов американца тут же заплыл. Но он не сдался и вскоре ответил броском через бедро и ударом с колена, по итогу поставив американцу сечку.

Зрителям посчастливилось увидеть около 80 ударов за 30 секунд, однако исход боя определила выносливость. Как пишет Sport24, на седьмой минуте боя Фрай вышел в фулл-маунт и начал добивать Такаяму до того момента, пока не вмешался рефери.

Чтобы составить представление о накале боя, посмотрите это видео:

How fucking awesome is this #DWCOTD!!! Don Frye vs Yoshihiro Takayama on June 23, 2002 in Saitama, Japan pic.twitter.com/UoWxocS95A — danawhite (@danawhite) March 15, 2016

Этот бой принёс не только круглую сумму Фраю и признание на родине Такаяме, но и предложение обоим реконструировать его, снявшись в японском фильме "Нагуримоно".

Жизнь Такаямы после боя нельзя назвать простой - он пережил инсульт, но не покинул ММА, начав выступать в про-рестлинге. Самый трагический момент в его карьере случился в 2017 году на пятидесятом году жизни - он повредил позвоночник, что парализовало его от шеи до кончиков пальцев.

Будучи в Японии в 2019 году, Дой Фрай не смог не навестить в больнице своего давнего соперника, признавшись:

"Такаяма-сан, Бог дал мне величайшего оппонента, которого кто-либо когда-либо мог желать. Это вы. Вы устроили величайшую битву, которую когда-либо видел мир".

Сегодня человек, подаривший миру самый брутальный бой в истории ММА, продолжает бороться за жизнь.