Видео ⟩ Преступников снесли с дороги: полиция Эстонии показала, как ловила автоугонщиков

Одного из подозреваемых, который хотел скрыться от полиции, задержала служебная собака специального подразделения полиции Дениро.

Рано утром у жилого дома в Тарту был угнан автомобиль Range Rover. Полицейские развернули операцию по поимке преступников. Поскольку угонщики могли быть вооружены и опасны, кроме патрулей полиции были задействованы полицейские специального подразделения и группы быстрого реагирования.

Range Rover из Тарту направился в сторону города Валга.

Полицейские последовали за угнанным автомобилем, который пытался скрыться на скорости местами почти 200 км/ч.

Полицейские выставили на Валгаском шоссе несколько преград, чтобы вынудить автомобиль остановиться. Водитель автомобиля Range Rover начал таранить автомобили полиции, пытавшиеся его остановить, поэтому полицейским для защиты своей жизни и здоровья пришлось силой вытолкнуть автомобиль с дороги.

Водитель выпрыгнул из угнанного автомобиля на ходу и пытался убежать в лес. За ним следом послали служебную собаку Дениро, которая тут же задержала водителя.

В ходе операции был задержан и второй подозреваемый, который ждал в это время в Тарту в сопровождающей машине. Он не оказал сопротивления, так как задержание стало для него неожиданностью.