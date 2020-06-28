Видео ⟩ Преступников снесли с дороги: полиция Эстонии показала, как ловила автоугонщиков

В четверг, 25 июня, рано утром в Тартумаа, Эстония, прошла полицейская операция по задержанию литовских преступников, пытавшихся угнать автомобиль Range Rover, пишет Rus.Postimees.
Одного из подозреваемых, который хотел скрыться от полиции, задержала служебная собака специального подразделения полиции Дениро.
Рано утром у жилого дома в Тарту был угнан автомобиль Range Rover. Полицейские развернули операцию по поимке преступников. Поскольку угонщики могли быть вооружены и опасны, кроме патрулей полиции были задействованы полицейские специального подразделения и группы быстрого реагирования.
Range Rover из Тарту направился в сторону города Валга.
Полицейские последовали за угнанным автомобилем, который пытался скрыться на скорости местами почти 200 км/ч.
Полицейские выставили на Валгаском шоссе несколько преград, чтобы вынудить автомобиль остановиться. Водитель автомобиля Range Rover начал таранить автомобили полиции, пытавшиеся его остановить, поэтому полицейским для защиты своей жизни и здоровья пришлось силой вытолкнуть автомобиль с дороги.
Водитель выпрыгнул из угнанного автомобиля на ходу и пытался убежать в лес. За ним следом послали служебную собаку Дениро, которая тут же задержала водителя.
В ходе операции был задержан и второй подозреваемый, который ждал в это время в Тарту в сопровождающей машине. Он не оказал сопротивления, так как задержание стало для него неожиданностью.
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