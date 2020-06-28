Вс, 28.06.2020
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На Мальте серьезно пострадал латвиец. Его порезали прямо у него дома

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ФОТО: akg-images / Mel Longhurst/akg-images / Mel Longhurst

На севере Мальты, в городе Сан-Пауль-иль-Бахар, в субботу, 27 июня, серьезно порезали гражданина Латвии, со ссылкой на полицию сообщает The Malta Independent.

24-летнего латвийца порезали в его собственной квартире незадолго до полуночи.

По сообщениям полиции, это произошло после ссоры с 31-летним мужчиной из поселка Имджарр. В то же время известно, что латвийца порезал некий третий мужчина, личность которого пока не установлена.

С серьезными травмами латвиец был доставлен в больницу. Оба мужчины, причастные к инциденту, скрылись.

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