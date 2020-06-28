Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и астролог, которая всегда делает точные прогнозы и дает важные советы. Ее рекомендации на ближайшую неделю помогут обойти стороной препятствия и избежать неприятностей.
Эта неделя, по мнению астролога, будет достаточно спокойной и размеренной, но не стоит забывать о подводных камнях, которые порой видны не сразу. На стыке июня и июля препятствий будет немало, так что лучше приготовиться к неприятным сюрпризам. Самое главное сейчас - научиться управлять эмоциями.
Овен
Овнам 29 июня и 1 июля может быть непросто в достижении своих целей, потому что звезды и планеты будут в эти дни в диссонансе. Это отразится на удаче и настроении. Василиса Володина советует не унывать и верить в себя.
Можно углубиться в свои мысли, чтобы понять, где изъян в мировосприятии.
В отношениях с людьми Овнам желательно быть проще и спокойнее, чтобы не нарушить баланс любви и дружбы.
Самые благоприятные дни - пятница и суббота.
Телец
Сфера любви станет для Тельцов самой главной. Неделя будет благоприятной для всех, кто уже состоит в отношениях. Звезды помогут Тельцам сгладить острые углы и насладиться совместными делами на выходных.
Всем, кто в поисках, желательно сфокусироваться на чем-то другом - например, на работе. Это время высокой производительности для одиноких Тельцов. Им не нужно отвлекаться на семью и свою половинку, поэтому они могут преуспеть в делах финансового характера. В последние три дня недели стоит активизироваться в социальных сетях - там можно будет найти любовь.
Близнецы
30 июня и 1 июля - самые неблагоприятные дни этой недели. Уже с самого утра в эти дни все может начать валиться из рук, ничего не будет получаться. Размеренность и отсутствие тревожности в сердце помогут преодолеть любые преграды.
Конец недели будет очень благоприятным - можно как следует потрудиться дома, чтобы навести порядок и избавиться от лишних вещей.
Это будет идеальное время для смены обстановки и окружения - поездок, совершения покупок. Также полезными станут изменения во внешности: стоит записаться к парикмахеру, сделать маникюр и присмотреть новый гардероб.
Рак
Звезды и планеты будут странно влиять на Раков, однако это может пойти им на пользу. Вполне возможно, что эти странности помогут им преуспеть в творчестве и обострят их интуицию. Вместе с тем звезды могут обострить негативные привычки Раков. Им придется побороться с собой и сказать себе твердое "нет".
Неделя прекрасно подходит для работы в уединении и размеренного труда.
Новые отношения не стоит форсировать, требуя от понравившегося человека слишком многого. Можно предоставить бразды правления своей половинке.
Также на этой неделе не стоит забывать и про свои прямые обязанности по дому - своевременную оплату счетов, кредитов, избавление от долгов.
Лев
У Львов начинается очень продуктивное время, когда они смогут сделать гораздо больше, чем обычно. У них будет больше сил, терпения, мотивации. Звезды также помогут им повысить уверенность и оптимизм. В делах и на работе Львов ожидают большие успехи, особенно если работа связана с общением с людьми или с привлечением новых клиентов.
В любви лучше быть осторожнее. Львам стоит проверять совместимость с новым человеком, прежде чем признаваться в симпатии и любви.
Возможно появление сильной влюбленности, за которой на поверку не окажется ничего, кроме страсти и бурных эмоций.
Гораздо важнее найти человека, с которым получается быть собой.
Дева
На этой неделе будет немало дней, которые могут начинаться с негативной ноты. Лишь начав даже самый непростой день позитивно и с оптимизмом, можно обеспечить себе удачу.
Финансовая и любовная сферы будут хорошо сочетаться друг с другом, поэтому можно планировать на один день важные встречи и романтические свидания или семейные посиделки.
Стоит всегда помнить, что нет ничего невозможного, если человек преисполнен желания стать лучше и удачливее. Девам нужно окружать себя теми, кто в них верит.
Весы
У Весов на работе и в бизнесе в первые дни недели могут начаться проблемы, сопровождающиеся потерей энтузиазма. Стоит опасаться людей с негативным настроением и всех, кто выражает открыто свои сомнения.
Очень важно научиться говорить "нет", так как некоторые люди могут начать пользоваться добротой Весов.
На выходных этим людям потребуются тишина и покой, смена обстановки. Если продолжать думать о делах и брать работу на дом, можно перегореть.
Звезды повысят обаяние и харизму этих людей, поэтому они станут более успешными в любви.
Скорпион
Эта неделя будет очень яркой и позитивной для Скорпионов. Звезды и планеты помогут им проявить себя с лучшей стороны во всех сферах жизни. Ночные светила поспособствую тому, что эти люди смогут показать окружающему миру свои главные достоинства. Желательно уметь переключаться между рабочим и домашним режимами, не принося домой свои служебные проблемы.
В такие периоды можно без особых проблем угнаться за двумя зайцами одновременно - преуспеть и в любви, и в делах одновременно.
Важно лишь заранее спланировать все эти дела, чтобы хватало сил и времени. На всякий случай лучше заранее разработать план "Б". Домашними хлопотами можно заняться в любое время, главное - чтобы было желание.
Стрелец
В сфере любви Стрельцам стоит быть предельно аккуратными. Речь идет не только о тех, кто находится в поиске, но и о тех, кто уже в отношениях или имеет семью. Нужно быть предельно внимательными, добрыми и отзывчивыми. Это понравится как новоиспеченной половинке, так и человеку, с которым Стрелец живет много лет.
Если возникнут проблемы на работе, то сменить обстановку и поднять настроение поможет шопинг. Многие проблемы решатся сами собой,
ведь звезды и планеты сейчас в благоприятном положении.
Козерог
Козерогам стоит быть осторожнее в отношениях с очень ревнивыми людьми: звезды могут спровоцировать их на очередной приступ ревности. Это негативно скажется на доверии. Главное в такие минуты - не отвечать грубостью на грубость. Нужно оставаться спокойными и стараться не ставить своей половинке ультиматумов.
На работе стоит опасаться слухов и сплетен. Важно полагаться лишь на самих себя и обращать пристальное внимание лишь на факты.
Равнодушие к проблемам может обернуться коллапсом и большими финансовыми убытками. Всем, кто работает физически или находится в постоянных разъездах, стоит не забывать про отдых и осторожность.
Водолей
Это идеальное время для творческой деятельности, торговли и обмена опытом. Не стоит провоцировать клиентов или коллег на негатив - следует быть добрыми и отзывчивыми со всеми, так Водолеям удастся обрести новых друзей, а не нажить врагов. Звезды помогут этим людям активизировать их скрытые возможности, повысят продуктивность и обострят интуицию.
В любви Водолеев ждет большая удача. Особенно это касается тех, кто пока находится на стадии поисков. Это идеальное время для флирта и знакомств.
В отношениях с окружающими в целом не стоит вести себя вызывающе и провоцировать людей на негатив. Это может неприятно аукнуться уже в ближайшие дни или недели.
Рыбы
Рыбам стоит быть осторожнее в отношениях, если они влюблены в слишком ревнивого человека. На этой неделе может случиться вспышка ревности, которая испортит настроение всем вокруг. Если не обращать на это особого внимания, все останется в пределах нормы.
Что касается работы, то Рыбам стоит сфокусироваться на том, что уже нет возможности откладывать на потом. Также полезно будет заняться ликвидацией задолженностей.
Звезды говорят, что в конце трудовой недели Рыб могут ожидать приятные внеплановые изменения. Очень важно не упускать деталей и быть в курсе всего происходящего.
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