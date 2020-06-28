Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Эта неделя, по мнению астролога, будет достаточно спокойной и размеренной, но не стоит забывать о подводных камнях, которые порой видны не сразу. На стыке июня и июля препятствий будет немало, так что лучше приготовиться к неприятным сюрпризам. Самое главное сейчас - научиться управлять эмоциями.

Овен

Овнам 29 июня и 1 июля может быть непросто в достижении своих целей, потому что звезды и планеты будут в эти дни в диссонансе. Это отразится на удаче и настроении. Василиса Володина советует не унывать и верить в себя.

Можно углубиться в свои мысли, чтобы понять, где изъян в мировосприятии.

В отношениях с людьми Овнам желательно быть проще и спокойнее, чтобы не нарушить баланс любви и дружбы.

Самые благоприятные дни - пятница и суббота.

Телец

Сфера любви станет для Тельцов самой главной. Неделя будет благоприятной для всех, кто уже состоит в отношениях. Звезды помогут Тельцам сгладить острые углы и насладиться совместными делами на выходных.

Всем, кто в поисках, желательно сфокусироваться на чем-то другом - например, на работе. Это время высокой производительности для одиноких Тельцов. Им не нужно отвлекаться на семью и свою половинку, поэтому они могут преуспеть в делах финансового характера. В последние три дня недели стоит активизироваться в социальных сетях - там можно будет найти любовь.

Близнецы

30 июня и 1 июля - самые неблагоприятные дни этой недели. Уже с самого утра в эти дни все может начать валиться из рук, ничего не будет получаться. Размеренность и отсутствие тревожности в сердце помогут преодолеть любые преграды.

Конец недели будет очень благоприятным - можно как следует потрудиться дома, чтобы навести порядок и избавиться от лишних вещей.

Это будет идеальное время для смены обстановки и окружения - поездок, совершения покупок. Также полезными станут изменения во внешности: стоит записаться к парикмахеру, сделать маникюр и присмотреть новый гардероб.

Рак

Звезды и планеты будут странно влиять на Раков, однако это может пойти им на пользу. Вполне возможно, что эти странности помогут им преуспеть в творчестве и обострят их интуицию. Вместе с тем звезды могут обострить негативные привычки Раков. Им придется побороться с собой и сказать себе твердое "нет".

Неделя прекрасно подходит для работы в уединении и размеренного труда.

Новые отношения не стоит форсировать, требуя от понравившегося человека слишком многого. Можно предоставить бразды правления своей половинке.

Также на этой неделе не стоит забывать и про свои прямые обязанности по дому - своевременную оплату счетов, кредитов, избавление от долгов.

Лев