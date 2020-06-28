Latvijas pasts получила лицензию на торговлю алкоголем. Но уже - неактуально

Лицензия выдана 20 июня.

Директор департамента розничной торговли Latvijas pasts Инга Фрейберга пояснила, что во время объявленной из-за распространения Covid-19 чрезвычайной ситуации, когда большая часть латвийцев находились дома, рассматривалась возможность в сотрудничестве с каким-либо розничным торговцем обеспечивать доставку продуктов питания клиентам на дом.

По ее словам, предполагалось, что поставки товаров на дом могли бы включать алкогольные напитки, поэтому было начато оформление лицензии.

"Сейчас наличие этой лицензии полностью утратило актуальность", - сказала Фрейберга.