Пн, 29.06.2020
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В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

ФОТО: Reuters/ScanPix

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19. За сутки проведен 861 тест. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии сделано 148 777 тестов, выявлено 1117 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 932 человека, умерли - 30.

За последние сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19.

В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 178 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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