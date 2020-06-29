Пн, 29.06.2020
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В Кенгарагсе столкнулись автомобиль и мотоцикл; один пострадавший

ФОТО: Facebook/Kengarags

В понедельник, 29 июня, очевидцы в социальной сети Facebook сообщили об автомобильной аварии, которая произошла на улице Маскавас в рижском микрорайоне Кенгарагс. 

Для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, TVNET связался с Госполицией.

ФОТО: Facebook/Kengarags

Представители правопорядка сообщили, что в понедельник, 29 июня, в 9:15 Госполиция получила вызов на улицу Маскавас, где, по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Toyota и мотоцикла.

Сообщается об одном пострадавшем, который с полученными травмами был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. 

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