В Кенгарагсе столкнулись автомобиль и мотоцикл; один пострадавший

В понедельник, 29 июня, очевидцы в социальной сети Facebook сообщили об автомобильной аварии, которая произошла на улице Маскавас в рижском микрорайоне Кенгарагс.
Для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, TVNET связался с Госполицией.
Представители правопорядка сообщили, что в понедельник, 29 июня, в 9:15 Госполиция получила вызов на улицу Маскавас, где, по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Toyota и мотоцикла.
Сообщается об одном пострадавшем, который с полученными травмами был доставлен в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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