В Кенгарагсе столкнулись автомобиль и мотоцикл; один пострадавший

Для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, TVNET связался с Госполицией.

ФОТО: Facebook/Kengarags

Представители правопорядка сообщили, что в понедельник, 29 июня, в 9:15 Госполиция получила вызов на улицу Маскавас, где, по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Toyota и мотоцикла.

Сообщается об одном пострадавшем, который с полученными травмами был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.