Бывший футболист сборной Словакии умер в возрасте 40 лет

Бывший игрок сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский умер в возрасте 40 лет. Об этом на своём официальном сайте сообщил чешский клуб "Виктория Пльзень".
"Сегодня самый грустный день. Мы должны с тяжёлым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей "викторианской" семье", - говорится в сообщении.
"Нас покинул легендарный защитник и фантастический человек", - написал защитник "Виктории" Давид Лимберский.
Чишовский провёл в "Виктории" последние четыре года своей карьеры. В 2014 году футболист повесил бутсы на гвоздь, тогда же у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз.
Это заболевание является неизлечимым, а средняя продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом составляет от трех до пяти лет.
В составе "Виктории" Чишовский в 2013 году стал чемпионом Чехии. Футболист также выступал за румынскую "Тимишоару", словацкие "Гуменне", "Интер", "Жилину" и "Артмедиа Петержалка". В составе сборной Словакии Чишовский провёл 15 матчей.
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