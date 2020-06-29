Пн, 29.06.2020
Возможно, кандидаты в президенты договорятся об одном кандидате против Лукашенко, потому что если будет 7 человек, то эти проценты (голоса избирателей, которые не поддерживают президента) на выборах размажутся. Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси

Бывший футболист сборной Словакии умер в возрасте 40 лет

ФОТО: twitter.com

Бывший игрок сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский умер в возрасте 40 лет. Об этом на своём официальном сайте сообщил чешский клуб "Виктория Пльзень".

"Сегодня самый грустный день. Мы должны с тяжёлым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей "викторианской" семье", - говорится в сообщении.

"Нас покинул легендарный защитник и фантастический человек", - написал защитник "Виктории" Давид Лимберский.

Чишовский провёл в "Виктории" последние четыре года своей карьеры. В 2014 году футболист повесил бутсы на гвоздь, тогда же у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

Это заболевание является неизлечимым, а средняя продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом составляет от трех до пяти лет.

В составе "Виктории" Чишовский в 2013 году стал чемпионом Чехии. Футболист также выступал за румынскую "Тимишоару", словацкие "Гуменне", "Интер", "Жилину" и "Артмедиа Петержалка". В составе сборной Словакии Чишовский провёл 15 матчей.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ