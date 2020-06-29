Карьера Аны де Армас началась в Испании, но талант девушки заметили и мэтры Голливуда. Совсем недавно на кинопортале IMDB Армас стала самой популярной знаменитостью. Однако нашему зрителю едва что-либо о ней известно. А вы смотрели "Достать ножи"?

Ана появилась на свет 30 апреля 1988 года на Кубе, в городке Санта-Крус-дель-Норте. Когда Ана была подростком, ее семья перебралась в США. В Далласе она окончила школу и вернулась обратно на родную Кубу, где стала студенткой Национальной театральной школы и обучалась азам актерского мастерства.

Кинематограф

В кино Ана де Армас попала относительно рано. В 16 лет звезда дебютировала в картине "Роза Франции", однако это была лишь эпизодическая роль. Позднее в ее копилке появились еще небольшие роли.

Чуть позже де Армас переехала в Мадрид. На кастинги различных проектов она приходила уже с портфолио, в котором числилось несколько ролей. Так Ана получила роль Каролины Леаль в знаменитой мелодраме "Черная лагуна" (в России ее адаптировали и назвали "Закрытая школа").

"Черную лагуну" полюбили тысячи испанских телезрителей, их любимицей стала как раз героиня де Армас. Однако персонаж Аны умирает в конце шестого сезона, и сделано это было не просто так: сценаристам пришлось убрать актрису из ленты, потому что она отправилась путешествовать по США.

Еще одним знаковым событием в киножизни де Армас стал полнометражный проект "Секс, вечеринки и ложь". Фильм стал самым кассовым в Испании за 2010 год.

Но всех нас интересует, когда же она попала в Голливуд! Первым американским фильмом стал триллер "Кто там?". Чтобы вы понимали уровень проекта - Ана играла в нем вместе с Киану Ривзом. Фильм вышел на большие экраны в начале 2015-го. В этом же году в прокате можно было видеть фэнтезийный детектив "Дочь Бога", в который Ану де Армас и Киану Ривза пригласили снова!

В 2015 году последовал контракт с испанской киностудией на участие в фильме ужасов о знаменитой кукле - "Анабель".

В 2016 году де Армас попала в топ самых красивых женщин мира по версии журнала GQ. В списке также были такие красотки, как Ким Кардашян, Селена Гомес, Приянка Чопра и Алессандра Амбросио.

Важным проектом для девушки стал фильм "Каменные кулаки" 2016 года. Артистка поработала на одной площадке вместе с Робертом Де Ниро. Согласно словам Аны, опыт, который был получен от работы с культовым актером, стал бесценным.

Спустя время Ана стала одной из звезд научно-популярной ленты "Бегущий по лезвию 2049" (2-я часть фильма, снятого в 1982-м). Работа над картиной шла в условиях особой секретности, а главные роли в в нем сыграли Райан Гослинг и Харрисон Форд. Ни один из артистов не знал полностью сценарий. Кубинка в фильме исполнила роль Джой, возлюбленной главного героя.

После съемок в сиквеле Ана решилась перебраться в Лос-Анджелес. До этого она не думала, что ей удастся задержаться в Голливуде. Но предложения посыпались.

В 2019-м поклонников актрисы порадовал выход криминального триллера "Ножи наголо" ("Достать ножи"), где Ана приняла участие в съемках вместе с Крисом Эвансом.

Личная жизнь

Ана де Армас была замужем за коллегой по съемочной площадке Марком Клотетом. В 2011 году влюбленные сыграли свадьбу на острове Коста-Брава.

В 2013-м супруг, прибывший на премию "Гойя" в Мадриде, сознался, что брак между ним и де Армас распался.

Следующим избранником девушки стал сын знаменитого испанского писателя Мануэля Риваса, киноактер Мартин Ривас. С ним Ана познакомилась на съемочной площадке "Черной лагуны", еще до свадьбы с Клотетом.

Свободное от съемок время звезда проводит в родной Гаване, с семьей. Также девушка часто отдыхает с друзьями в Таиланде.

Что сейчас?

По состоянию на июнь 2020 года у де Армас отношения с американским актером и режиссером Беном Аффлеком.

В настоящее время в кинокарьере артистки ожидается новый проект - кандидатура девушки была утверждена в качестве исполнительницы главной роли в биографической драме под рабочим названием "Блондинка". Догадались, кому посвящен фильм? Да, Мэрилин Монро! А продюсером ленты выступит сам Брэд Питт.

Съемки были начаты летом 2019 года. Выйдет в свет лента в 2021 году.

Также де Армас этой осенью должна появиться в одной из частей бондианы "Не время умирать". Это двадцать пятый фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде.