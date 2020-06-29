Хукер показал лицо после боя с Порье, который нанёс ему свыше 100 ударов

Обозреватели смешанных единоборств (ММА) уже успели окрестить этот поединок одним из лучших в 2020 году. С этим сложно не согласиться - через какое-то время бой Порье и Хукера станет классикой смешанных единоборств.

Оба бойца показали яркий перфоманс в стойке. Поединок продолжался все пять раундов, по ходу которых инициатива переходила от одного бойца к другому.

Ударная техника Порье оказалась лучше и в целом он смотрелся немного бодрее своего соперника. В результате Дастин Порье одержал победу единогласным решением судей: 48-47, 48-47, 48-46.

Уже после боя новозеландский боец Дэн Хукер в своём Instagram показал, как выглядит лицо спортсмена, который пропустил свыше 100 ударов.

Порье, в свою очередь, у себя в социальных сетях опубликовал фотографию из кареты скорой помощи, где его, по видимому, доставляют в больницу.

"25 минут боя. Заплатил сполна", - написал американец.

За время своей профессиональной карьеры Порье одержал 26 побед в 33 поединках. Хукер потерпел девятое поражение при 20 победах.

Для Порье этот бой стал первым с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.