Пн, 29.06.2020
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"Выехала на встречную". Полиция ищет свидетелей трагического ДТП на дороге Лиепая - Руцава

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Государственная полиция начала уголовный процесс о гибели матери и двух детей в результате автоаварии в Ницском крае и призывает откликнуться свидетелей трагедии, сообщили в Курземском региональном управлении Госполиции.

Напомним, 27 июня около 16:50 полиция поучила информацию о том, что в Ницской волости на автодороге Лиепая - Руцава произошло столкновение автомобиля Opel и грузовика Volvo.

Согласно первоначальной информации, управлявшая автомобилем Opel женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной.

В аварии погибли все находившиеся в автомобиле Opel люди - женщина и две ее малолетние дочери.

Водитель Volvo не пострадал, мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция просит всех, кто может предоставить полезную для расследования трагической аварии информацию, звонить по телефону 110.

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