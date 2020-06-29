"Выехала на встречную". Полиция ищет свидетелей трагического ДТП на дороге Лиепая - Руцава

Напомним, 27 июня около 16:50 полиция поучила информацию о том, что в Ницской волости на автодороге Лиепая - Руцава произошло столкновение автомобиля Opel и грузовика Volvo.

Согласно первоначальной информации, управлявшая автомобилем Opel женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной.

В аварии погибли все находившиеся в автомобиле Opel люди - женщина и две ее малолетние дочери.

Водитель Volvo не пострадал, мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция просит всех, кто может предоставить полезную для расследования трагической аварии информацию, звонить по телефону 110.