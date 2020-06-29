"Выехала на встречную". Полиция ищет свидетелей трагического ДТП на дороге Лиепая - Руцава

Государственная полиция начала уголовный процесс о гибели матери и двух детей в результате автоаварии в Ницском крае и призывает откликнуться свидетелей трагедии, сообщили в Курземском региональном управлении Госполиции.
Напомним, 27 июня около 16:50 полиция поучила информацию о том, что в Ницской волости на автодороге Лиепая - Руцава произошло столкновение автомобиля Opel и грузовика Volvo.
Согласно первоначальной информации, управлявшая автомобилем Opel женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной.
В аварии погибли все находившиеся в автомобиле Opel люди - женщина и две ее малолетние дочери.
Водитель Volvo не пострадал, мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция просит всех, кто может предоставить полезную для расследования трагической аварии информацию, звонить по телефону 110.
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