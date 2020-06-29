Кандидатом в мэры Риги от KPV LV будет Ральф Немиро

Немиро заявил, что его программа нацелена на улучшение качества жизни рижан, в том числе решение проблем с состоянием внутренних дворов жилых микрорайонов. Он подчеркнул, что уже ранее, занимая должность министра экономики, придерживался хозяйственного подхода, что позволило снизить тарифы на электричество, приостановить перестройку на тот момент аварийного Деглавского моста и привести в порядок строительные процессы в Риге, что до этого руководству Рижской думы и ответственным министерствам не удавалось на протяжении многих лет.

"В этот сложный период, вызванный пандемией, главная тревога рижан - рабочие места. Я вместе со своей командой буду работать над тем, чтобы искоренить использование в муниципальных учреждениях сомнительных аутсорсинговых услуг, лишающих работы рижан, способствующих подорожанию и коррупции", - сказал Немиро.

Кандидат в мэры обещает снизить коммунальные счета, разработать справедливую жилищную и энергетическую политику, отремонтировать внутренние дворы, развивать возможности для занятий спортом и отдыха детей, молодежи, пожилых людей и семей.

KPV LV выйдет на выборы под лозунгом "Знай: Рига - твой город", а ее программа содержит три основных направления - работа, семья и уважение к рижанам.

Лидерами списка кандидатов будут также парламентский секретарь Министерства благосостояния Кришс Липшанс, который будет отвечать за сферу благосостояния в столице, ответственной за сферу образования будет кандидат на докторскую степень по социологии Юлия Старе, имеющая многолетний опыт работы в образовании, а также предприниматель Василий Нилов.