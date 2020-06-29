Трамп опубликовал видео с расистским лозунгом, а через несколько часов удалил его

Президент Дональд Трамп в воскресенье одобрительно написал в Twitter видео, на котором один из его сторонников скандировал "Белая власть"("white power"). Позже Трамп удалил пост, заявив, что не услышал никаких лозунгов в видео. Об этом сообщает Reuters.
Видео было снято в пенсионном сообществе Флориды The Villageges и демонстрировало противостояние между сторонниками Трампа и оппозицией. Противники Трампа при этом выкрикивают слова ненормативной лексики в адрес сторонников президента.
Фраза "Белая власть" - расистский лозунг, который используют радикальные белые националисты.
Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.
Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии и главный соперник действующего президента на предстоящих выборах Джо Байден осудил Трампа.
Очередная запись Трампа в Twitter появился на фоне продолжающихся протестов в США под лозунгом Black Lives Matter против дискриминации и широкой общественной дискуссии, вызванной трагической гибелью Джорджа Флойда.
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