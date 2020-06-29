Пн, 29.06.2020
Если мы настаиваем на "изменениях", то только "в Конституции". Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово "вносимые" и решили, что и так сойдет. Ольга Северская, научная сотрудница Института русского языка имени Виноградова

Трамп опубликовал видео с расистским лозунгом, а через несколько часов удалил его

ФОТО: NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Президент Дональд Трамп в воскресенье одобрительно написал в Twitter видео, на котором один из его сторонников скандировал "Белая власть"("white power"). Позже Трамп удалил пост, заявив, что не услышал никаких лозунгов в видео. Об этом сообщает Reuters.

Видео было снято в пенсионном сообществе Флориды The Villageges и демонстрировало противостояние между сторонниками Трампа и оппозицией. Противники Трампа при этом выкрикивают слова ненормативной лексики в адрес сторонников президента.

Фраза "Белая власть" - расистский лозунг, который используют радикальные белые националисты.

Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии и главный соперник действующего президента на предстоящих выборах Джо Байден осудил Трампа.

Очередная запись Трампа в Twitter появился на фоне продолжающихся протестов в США под лозунгом Black Lives Matter против дискриминации и широкой общественной дискуссии, вызванной трагической гибелью Джорджа Флойда.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ