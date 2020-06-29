Трамп опубликовал видео с расистским лозунгом, а через несколько часов удалил его

Видео было снято в пенсионном сообществе Флориды The Villageges и демонстрировало противостояние между сторонниками Трампа и оппозицией. Противники Трампа при этом выкрикивают слова ненормативной лексики в адрес сторонников президента.

Фраза "Белая власть" - расистский лозунг, который используют радикальные белые националисты.

Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии и главный соперник действующего президента на предстоящих выборах Джо Байден осудил Трампа.

Очередная запись Трампа в Twitter появился на фоне продолжающихся протестов в США под лозунгом Black Lives Matter против дискриминации и широкой общественной дискуссии, вызванной трагической гибелью Джорджа Флойда.