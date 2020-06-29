Выявленный за последние сутки зараженный Covid-19 - из Риги. Всего в столице 48 активных больных

Выявленный за последние сутки больной с Covid-19 зарегистрирован в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Он принадлежит к возрастной группе от 30 до 39 лет.
Общее количество активных на данный момент случаев Covid-19 в Риге выросло до 48.
В свою очередь, из четырех заболевших, о которых стало известно 27 и 28 июня, трое были зарегистрированы в Риге, а один - в Вентспилсе.
В общей сложности активные случаи Covid-19 на данный момент имеются в 35 самоуправлениях Латвии.
Второе после Риги наибольшее число заболевших Covid-19 зарегистрировано в Приекульском крае, где известно о 39 случаях заражения. Третье наибольшее число заболевших - в Бауском крае, где болеют девять жителей.
Как сообщалось, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19.
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