ФОТО ⟩ Клишина опубликовала снимок в купальнике и показала татуировку на ягодице

"Улыбнитесь! Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой", - написала спортсменка.

На трёх опубликованных фотографиях легкоатлетка позирует в красивом слитом купальнике на фоне водопада. В подписи к фотографиям Клишина спросила у пользователей, какое фото они считают самым лучшим. А вы как считаете?

Многие подписчики также обратили внимание на татуировку, нанесённую на одной из ягодиц спортсменки. За сутки данный пост набрал более 30 тысяч отметок "нравится".

Стоит отметить, что Клишина уже давно украсила себя такой татуировкой, но фотографии, на которых видно этот "цветок", публикует нечасто. Каждый раз эти снимки вызывают оживление в комментариях.

Дарья Клишина - одна из самых известных российских легкоатлеток с огромной армией поклонников по всему миру. С 2013 года легкоатлетка живёт и тренируется в США. Российская прыгунья в длину является серебряным призёром чемпионата мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).