Учения Ramstein Alloy: в Латвию прилетят истребители и вспомогательные самолеты НАТО

Учения проводятся для улучшения навыков командования и контроля, сотрудничества и взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, а также для отработки конкретных процедур воздушного патрулирования.

В учениях примут участие более 20 истребителей и вспомогательных самолетов из пяти стран-членов НАТО и Финляндии.

Национальные вооруженные силы призывают жителей Латвии с пониманием отнестись к проходящим учениям и кратковременному шуму.