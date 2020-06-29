Пн, 29.06.2020
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Учения Ramstein Alloy: в Латвию прилетят истребители и вспомогательные самолеты НАТО

Истребитель Eurofighter

ФОТО: Reuters/Scanix

С понедельника, 29 июня, по 1 июля в Латвии пройдут организованные командованием ВВС НАТО учения Ramstein Alloy, в которых примут участие более 20 истребителей и вспомогательных самолетов, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Учения проводятся для улучшения навыков командования и контроля, сотрудничества и взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, а также для отработки конкретных процедур воздушного патрулирования.

В учениях примут участие более 20 истребителей и вспомогательных самолетов из пяти стран-членов НАТО и Финляндии.

Национальные вооруженные силы призывают жителей Латвии с пониманием отнестись к проходящим учениям и кратковременному шуму.

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