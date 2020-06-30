Российская фигуристка: "В 14 лет меня просили показать "секс"

Попова написала, что с 12 лет ей приходилось терпеть издёвки от партнёра, который был старше. Тренеры, в свою очередь, объясняли его поведение переходным возрастом.

"В 14 лет меня просят показать в танце "секс" и "страсть" и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется", - написала Попова.

Фигуристка также отметила, что с возрастом взаимоотношения развиваются и становятся всё более сложными и неоднозначными. Чтобы сохранить комфортную атмосферу в паре, ей приходилось становиться для партнёра "другом, коллегой, компаньоном, нянькой, водителем и врачом".

"Со стороны я вновь слышу: партнёров надо беречь - ведь их так мало, за них нужно бороться. Заложенное с 12 лет извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения", - отметила фигуристка.

Попова также вспомнила историю, как на разминке в финале Гран-при они с партнёром упали с поддержки. Тогда весь тренерский состав столпился вокруг её партнёра, который ушиб бедро. Фигуристка, в свою очередь, ударилась животом, не могла дышать, у неё в глазах стояли слёзы, но она не стала говорить об этом, потому что "партнёра нужно жалеть, ему нужнее".

Изначально Попова каталась в паре с Юрием Власенко, а с 2016 года начала выступать с Сергеем Мозговым. В феврале 2020 года 23-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.