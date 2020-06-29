В некоторых отделениях больницы им. Страдиня не хватает мест для пациентов

"Этот менеджмент очень сложен - пациента нужно везти в реанимационное отделение, а в реанимационном отделении нет мест, и это значит, что кого-то нужно переводить в обычное отделение, но там тоже нет мест", - рассказал Раценис.

По его словам, такая ситуация в больнице им. Страдиня не является редкостью.

"Приемное отделение изначально было рассчитано на 60-80 пациентов в сутки, а сейчас средний поток там составляет 150-200 пациентов", - пояснил медик.

Он отметил, что в последние годы во всем мире отмечается тенденция к более быстрой выписке пациентов из стационара. Однако врачам нередко приходится заниматься решением социальных проблем, в том числе искать место, где могут остаться пациенты без определенного места жительства.

На передаче обсуждался также вопрос повышения зарплат медиков, однако, по словам Рацениса, есть сомнения в том, что уже в этом году увеличение зарплат будет достигнуто.