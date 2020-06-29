Пожар на заводе Biolars в Олайне: жителей призывают не приближаться к месту событий

В Олайне в цехе по производству красок и эмалей химзавода Biolars вспыхнул пожар, сообщила агентству LETA представитель Государственной службы окружающей среды Кристине Клявениеце.
По ее словам, на данный момент горения химических веществ не происходит. На место происшествия выехал инспектор по вопросам окружающей среды.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает местных жителей не приближаться к месту пожара.
Около 16:00 VUGD получила вызов на ул. Рупницу в Олайне, где горел ангар и образовалось сильное задымление.
Сейчас на месте происшествия работают 53 пожарных, задействованы девять автоцистерн, две лестницы и химмашина.
В 18:04 открытого горения на месте событий больше не было, снизилось и задымление. В складских зданиях тушение продолжается.
Улица Рупницу - магистральная улица индустриальной территории Олайне.
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