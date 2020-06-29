Пожар на заводе Biolars в Олайне: жителей призывают не приближаться к месту событий

По ее словам, на данный момент горения химических веществ не происходит. На место происшествия выехал инспектор по вопросам окружающей среды.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает местных жителей не приближаться к месту пожара.

Около 16:00 VUGD получила вызов на ул. Рупницу в Олайне, где горел ангар и образовалось сильное задымление.

Сейчас на месте происшествия работают 53 пожарных, задействованы девять автоцистерн, две лестницы и химмашина.

В 18:04 открытого горения на месте событий больше не было, снизилось и задымление. В складских зданиях тушение продолжается.

Улица Рупницу - магистральная улица индустриальной территории Олайне.