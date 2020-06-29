Видео ⟩ За честные выборы: у посольства Беларуси в Риге прошел пикет

Собравшиеся держали в руках плакаты, призывающие к организации в Белоруссии свободных, честных выборов, свободе слова и прекращению репрессий. Среди собравшихся были замечены представители Союза украинцев Латвии и европарламентарий Сандра Калниете.

Видео: Пикет у посольства Беларуси в Риге

Организаторы акции ранее заявили, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост уже 26 лет, является "последним диктатором Европы", который, учитывая его низкую популярность в Белоруссии, во время предвыборного периода реагирует на действия оппозиции жесткими репрессиями.

Организаторы акции отметили, что несколько лидирующих оппозиционных кандидатов на пост президента уже безосновательно арестованы.

Галерея: Акция протеста у посольства Беларуси в Риге

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа этого года.