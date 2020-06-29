В Риге задержан автомобильный вор: он пришел в участок с украденной сумкой

Когда пострадавшая вернулась к машине и констатировала произошедшее, она позвонила в полицию, все рассказала и описала, как выглядит украденная сумка.

В тот же день в Рижский центральный участок пришел попавший в поле зрения полиции мужчина, чтобы дать пояснения в связи с другим событием как проверяемое лицо. Полицейские заметили, что у мужчины с собой такая же сумка, какую описала пострадавшая женщина, поэтому у стражей порядка появились подозрения в краже. Стоит отметить, что к тому моменту владелица сумки уже писала заявление о краже в Рижском латгальском участке. По подозрению в совершении краже возможного преступника задержали на месте.

Задержанный 1983 года рождения ранее уже несколько раз был судим за кражи из автомобилей и незаконный оборот наркотических веществ.

Он признал свою вину в содеянном, а также рассказал, что надеялся, что в сумке будут ценные вещи. Принимая во внимание, что ничего полезного в ней не было, он содержимое выбросил.

Начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением в автомобиль. За это грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Полиция призывает жителей не хранить в салонах автомобилей сумки, пакеты и другие вещи. Даже пакет с покупками, в котором нет ничего ценного, может привлечь вора!