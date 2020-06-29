Пн, 29.06.2020
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Иран выдал ордер на арест Трампа

ФОТО: AFP/SCANPIX

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще 36 человек в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в январе этого года, сообщает CNN.

О выдаче ордера на арест сообщило иранское агентство Fars.

Сулеймани, который в январе был убит в результате ракетной атаки в аэропорту Багдата, был убит по указанию Трампа, подтвердило Министерство обороны США.

Как Fars подтвердили в генпрокуратуре Тегерана, Трамп находится вверху списка разыскиваемых Ираном людей. Иран выразил надежду, что Трампа могли бы судить после окончания его президентских полномочий.

Иран также обратился в Интерпол, попросив помощи в задержании включенных в список 36 человек. Интерпол пока этот вопрос не прокомментировал.

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