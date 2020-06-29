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В кафе и рестораны "влезет" больше людей: минимальное пространство на посетителя могут сократить

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Предприятиям общественного питания, возможно, разрешат сократить определенное правительством минимальное пространство на одного посетителя, заявил министр экономики Янис Витенбергс сегодня после заседания партий коалиции.

На данный момент минимальное пространство, которое предприятия общепита должны обеспечивать на одного посетителя внутри помещений, составляет 4 кв. м.

По словам Витенбергса, в результате дискуссий с Минздравом был достигнут компромисс, предусматривающий сокращение необходимого пространства на одного посетителя с 4 до 3 кв. м.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, завтра правительство рассмотрит подготовленные Минздравом предложения, затрагивающие введенные для ограничения распространения Covid-19 ограничения.

Введенные до этого ограничения в силе до 30 июня.

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