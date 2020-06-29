Российский портал назвал имя нового тренера рижского "Динамо": это не Скудра

Согласно информации портала, во вторник, скорее всего, будет названо имя нового главного тренера "Динамо" и на 99% им станет 48-летний Миронов.

С января 2019 года Миронов работал одним из тренеров нижнекамского "Нефтехимика".

Тренерская карьера до сих пор у него проходила в России. Главным тренером он работал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В понедельник состоялась встреча руководства "Динамо", на которой был утверждён бюджет будущего сезона. Он сохранится на уровне прошлого сезона.

Ранее председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис порталу TVNET заявил, что главный кандидат в тренеры - Петерис Скудра. Однако несколько представителей клуба не хотели бы видеть его на этой должности.

В свою очередь Вячеслав Козлов, который ранее работал в тренерском штабе омского "Авангарда", решил не претендовать на должность главного тренера рижского клуба по семейным обстоятельствам.