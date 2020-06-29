К строительству эстонского магазина IKEA привлечена целая деревня

Невозможно точно предсказать, когда начнется и когда завершится строительство эстонского магазина IKEA, поскольку это зависит от многих обстоятельств. В настоящее время идут работы, нацеленные на то, чтобы магазин IKEA на участке Пыллувялья в деревне Курна волости Раэ смог открыться не позднее 2022 года, пишет Rus.Postimees.
Детальная планировка в настоящее время находится в стадии составления. В дополнение к команде IKEA и волости Раэ к этому процессу привлечена сельская община Курна, которую этот крупный проект непосредственно затрагивает.
В дополнение к красивой большой зеленой зоне жители деревни, наконец, получат ожидавшееся 30 лет автобусное сообщение и несколько дорог для немоторизованного транспорта.
"Община села Курна очень позитивно относится к проекту IKEA. Мы ведем переговоры, чтобы вместе с IKEA и волостью прийти к результату, который удовлетворит все стороны. Поскольку на участке не разрешены логистические и складские здания, прибытие IKEA в нашу деревню является лучшим решением", - сказал Айвар Аасамяэ, старейшина деревни Курна, который добавил, что деревня вскоре представит в письменном виде свои предложения, что будет отражено в детальной планировке.
Волостной старейшина Раэ Мадис Сарик согласен с тем, что появление шведского флагмана, несомненно, изменит как ожидания, так и потребности муниципалитета. По его мнению, проект IKEA важен не только для волости Раэ, но и для всей Эстонии.
"Наша задача - положительно предвидеть все, что с этим связано, и в в нужный момент быть готовыми к наплыву посетителей и предложить им наилучший опыт. Конечно, мы хотим, чтобы все посетители IKEA могли получить доступ к достопримечательностям волости Раэ и другим услугам нашего муниципалитета", - добавил он.
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