Неправда - министр не требовала носить маски всем и везде

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

ФОТО: Re:Baltica

23 июня портал bb.lv на своем сайте, а также на странице в Facebook опубликовал статью с заголовком и подписью:

"Без масок будет нельзя!". Министр Винькеле выразила требование носить маски всем и везде".

Ряд пользователей в комментариях к публикации на Facebook выражали свое недовольство необходимостью носить маски, например: "Вопрос… Что вы отвечали нам, гражданам, когда в самом начале мы требовали маски? Ась? Не слышу??? Ааа, правильно - говорили, что они не обязательны, только для тех, кто заражен. А теперь вы, господа, требуете повсеместно носить нам их?! А не пошли бы вы". А кто-то высказывал подозрение в необходимости сбыта уже закупленных масок: "Чей-то бизнес денег не добрал...".

ФОТО: скриншот Facebook

В самой статье интернет-издания уже написано более развернуто и поясняется: "Сейчас, по словам министра, в Латвии уровень заболевания низкий, поэтому маски необходимо носить лишь в общественном транспорте, где увеличиваются риски заражения".

В опубликованном на YouTube 18 июня интервью радио Baltkom министр Винькеле говорит на разные темы. В том числе разговор с журналистами заходит и о ношении масок во время пандемии нового коронавируса.

Министр в интервью отмечает, что в основном в исследованиях указывается на эффективность масок при определенном уровне заражения, "которого мы никогда и не достигали". Винькеле говорит, что в случае, если заражение очень обширно, "конечно, маски обязательны, без этого вообще невозможно", - и сразу же добавляет: "Если у нас столько случаев заражения, как сейчас, то распространение вируса не настолько обширно, чтобы надо было обязательно всем носить маски. Исключая, например, все-таки общественный транспорт (…)".

bb.lv заголовок считает соответствующим, но меняет

Re:Check спросил у главного редактора портала bb.lv Андрея Шведова, почему был выбран такой заголовок, хотя министр не говорила, что маски нужно будет носить всем и везде. Шведов ответил: "Да, Винькеле высказала или выразила требование, в каком случае маски нужно носить всем и везде". Он отметил, что это условие: "Если заражение очень обширно, то, конечно, маски обязательны. Без этого невозможно". И об этом, по словам Шведова, написано в заголовке. Также Шведов в ответе отметил, что "очевидно, вы плохо понимаете нюансы русского языка", и порекомендовал Re:Check латышскую версию портала.

При этом позже заголовок на портале bb.lv все же решили изменить на "Винькеле назвала условие, когда маски нужно будет носить всем и везде". Однако в версии на Facebook заголовок и подпись к статье остались прежними.

Заголовок "не соответствует высказываниям министра"

Чтобы подробнее разобраться в "нюансах русского языка", Re:Check обратился к доценту отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ) Розанне Курпниеце и отправил ей заголовок вместе со статьей с просьбой оценить их. Курпниеце отмечает, что заголовок дан "в духе" интернет-заголовков. "При этом он не соответствует содержанию статьи, высказываниям министра".

Доцент отмечает, что вывод, который из данного заголовка может сделать читатель, можно сформулировать по-разному, например - "жить надо в маске". Но она подчеркивает, что "все же знают, что речь идет об общественных местах". Поэтому вывод, который следует из заголовка, по словам Курпниеце: "Вне дома каждый человек обязан постоянно носить маску".

Также и сама министр Винькеле считает, что заголовок bb.lv не соответствует ее словам, высказанным в интервью. "Фактически это можно считать фейковой новостью, - отвечает Re:Check министр здравоохранения. - К сожалению, это не первый раз, когда после интервью на радио Baltkom в текстовой версии либо искажены факты, либо поставлен заголовок, который не соответствует сказанному в интервью".

Вывод: Заголовок и подпись портала bb.lv в публикации на Facebook - "Без масок будет нельзя!". Министр Винькеле выразила требование носить маски всем и везде" - не соответствует содержанию статьи и словам министра. Министр в интервью говорит, что маски эффективны при определенном уровне заражения, который в Латвии не достигнут. По ее словам, сейчас в Латвии вирус не настолько распространен, чтобы все носили маски, при этом Винькеле упоминает общественный транспорт как исключение.