Коронавирус: ЕС назвал страны, гражданам которых разрешат въезд. России среди них нет

Тем временем ситуация в штате Нью-Йорк, который более всех в США пострадал от пандемии коронавируса, улучшается. За минувшие сутки, как сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, скончались пять человек - это самый низкий показатель смертности от Covid-19 для штата за период с середины марта.

Куомо заметил, что не следует почивать на лаврах.

Wake up America.



COVID is getting worse not better.



The White House is in denial. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 29, 2020

"Проснись, Америка. Ковид становится хуже, а не лучше. Белый дом отрицает очевидное", - написал губернатор в своем "Твиттере".

Китай: жесткий карантин в пригороде Пекина

В Китае наблюдается вспышка заболеваемости в одном из уездов в 150 км от Пекина. Для 400 тысяч жителей уезда Аньсинь (провинция Хэбэй) был введен жесткий карантин, после того как там было выявлено 12 случаев.

Въезд в Аньсинь и выезд из него закрыты, жителям предписано не покидать дома. В аптеку или продуктовый магазин может выйти только один человек от каждого домохозяйства.

Власти считают, что эти случаи связаны с ранее выявленной вспышкой на оптовом продовольственном рынке Синьфади. По данным властей, за минувший месяц рынок посетили около 200 тысяч покупателей.

Германия: вспышка заболевания на мясокомбинате

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В нескольких районах в Германии снова введен карантин из-за вспышки заболеваемости на мясокомбинате в Гютерсло. Ранее все сотрудники мясокомбината Tönnies были отправлены на карантин.

Продовольственные продукты для находящихся на карантине сотрудников мясокомбината доставляют на дом.

Канцлер Германии Ангела Меркель, объявляя в мае о постепенном снятии ограничений, введенных из-за пандемии, отметила, что карантинные меры могут вводиться локально - при возникновении новых вспышек. Введение карантина предписано в случае, если на территории за неделю будет зарегистрировано 50 и более случаев заболевания на 100 тысяч населения. В Гютерсло на 100 тысяч населения недельный прирост заболевших составляет 170.

Британцы выступают за изменения в экономике

Только 6% жителей Британии хотят вернуться к той жизни, что была до пандемии, свидетельствуют данные опроса YouGov. Подавляющее большинство опрошенных считают, что необходимы изменения для того, чтобы экономика страны стала “устойчивее, прозрачнее и экологичнее”.

31% опрошенных считают, что необходимы серьезные изменения в экономике, 28% опрошенных говорят, что можно обойтись небольшими изменениями.

При этом 44% опрошенных пессимистично смотрят на перспективы восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. И только 27% уверены, что стране удастся быстро выйти из кризиса.

49% опрошенных полагают, что социальное и экономическое неравенство за время пандемии выросло, 9% респондентов, напротив, верят, что пандемия способствовала сокращению неравенства.

BBC

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в эфире новой радиостанции Times Radio, отметил, что для восстановления экономики потребуется план, подобный Новому курсу Рузвельта.