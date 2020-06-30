Вт, 30.06.2020
Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Александр Лукашенко, президент Беларуси

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России

ФОТО: Reuters/ScanPix

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев - до 31 января 2021 года срок действия экономических санкций против России. Об этом Совет Евросоюза сообщил в понедельник, 29 июня, обосновав этот шаг тем, что в мирном процессе на востоке Украины по-прежнему не наблюдается прогресса.

Соответствующее решение было принято на саммите Европейского Союза, но должно было получить утверждение Совета ЕС.

Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против товаров двойного назначения.

Первоначально санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации положения на Украине и усилены в сентябре 2014 года.

Санкции ЕС ограничивают доступ пяти крупных преимущественно государственных российских финансовых институтов, а также трех крупных энергетических и трех оборонных компаний к рынкам первичного и вторичного капитала в ЕС, запрещают экспорт и импорт вооружений, а также экспорт товаров двойного назначения для использования в России в военных целях и ограничивают доступ РФ к некоторым технологиям и услугам, которые могут быть использованы для производства и переработки нефти.

По данным европейских дипломатов, западные эксперты оценивают потери российской экономики от европейских санкций в двенадцатизначную сумму, то есть в сотни миллиардов евро.

Последние новости

НАВЕРХ