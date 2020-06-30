Вт, 30.06.2020
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"Мы все хотим жить своей жизнью, но завершение далеко". Глава ВОЗ об ускорении пандемии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге для журналистов. Его цитирует Reuters. 

Глава ВОЗ отметил, что спустя шесть месяцев с момента, когда в Китае сообщили о первых случаях заражения, во всем мире Covid-19 обнаружили у более 10 миллионов человек, а 500 тысяч из них умерли.

"Многие люди остаются восприимчивы. У вируса еще много места для развития", - отметил Гебрейесус.

Один из ведущих экспертов ВОЗ Майк Райан в то же время сказал, что достигнут гигантский прогресс в разработке безопасной и эффективной вакцины от Covid-19, но нет гарантии, что это даст результат.

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