"Мы все хотим жить своей жизнью, но завершение далеко". Глава ВОЗ об ускорении пандемии

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге для журналистов. Его цитирует Reuters.

Глава ВОЗ отметил, что спустя шесть месяцев с момента, когда в Китае сообщили о первых случаях заражения, во всем мире Covid-19 обнаружили у более 10 миллионов человек, а 500 тысяч из них умерли.

"Многие люди остаются восприимчивы. У вируса еще много места для развития", - отметил Гебрейесус.

Один из ведущих экспертов ВОЗ Майк Райан в то же время сказал, что достигнут гигантский прогресс в разработке безопасной и эффективной вакцины от Covid-19, но нет гарантии, что это даст результат.