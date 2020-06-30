Серьезное ДТП в Даугавпилсе: загорелся автобус, водитель легкового автомобиля скрылся

В понедельник, 29 июня, поздно вечером, в центре Даугавпилса произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль марки Audi столкнулся с городским автобусом Daugavpils Satiksme.
Портал Gorod.lv пишет, что после столкновения автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, загорелся, есть пострадавшие.
Chayka.lv отмечает, что водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия.
По данным Госполиции, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в результате 21 аварии пострадали 25 человек. Среди пострадавших были четыре пешехода и девять велосипедистов.
Вчера задержан один водитель в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, находившийся за рулем под воздействием наркотических веществ.
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