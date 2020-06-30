Серьезное ДТП в Даугавпилсе: загорелся автобус, водитель легкового автомобиля скрылся

Портал Gorod.lv пишет, что после столкновения автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, загорелся, есть пострадавшие.

Chayka.lv отмечает, что водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия.

По данным Госполиции, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в результате 21 аварии пострадали 25 человек. Среди пострадавших были четыре пешехода и девять велосипедистов.

Вчера задержан один водитель в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, находившийся за рулем под воздействием наркотических веществ.