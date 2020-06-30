Художественный руководитель МХАТа: "Михаил Ефремов шел к этому"

"Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали. Отношение к этим так называемым "звездам" в медийном поле - это наша ответственность, не только звезды виноваты", - считает Бояков.

Эдуард Владиславович полагает, что мы сами создаем этих знаменитостей - при помощи лайков и репостов.

"Мы развиваем эту плесень, эту ризому, эту горизонтально развивающуюся медийную нить, в которой люди не обладают духовным авторитетом, интеллектуальными данными, а просто обладают какими-то качествами - вот здесь постебаться, вот здесь подмигнуть, вот здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь", - цитирует Боякова "Комсомольская правда".

Он указывает, что мы сами возвышаем этих людей, "делая их главными личностями, которые создают нашу интеллектуальную повестку".

Эдуард Владиславович призывает этому противостоять и перестать "этих звезд называть звездами".

"Давайте их поставим на место", - резюмирует он.

Эдуард Бояков - театральный режиссер, педагог и продюсер. В 1995 году он стал директором фестиваля "Золотая маска", а с 2018 года является худруком Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ).

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.