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  • "Это первое мое гнездышко": Бузова показала свою квартиру за 1,5 миллиона евро

"Это первое мое гнездышко": Бузова показала свою квартиру за 1,5 миллиона евро

Ольга Бузова

ФОТО: Пресс-фото

Год назад популярная телезвезда Ольга Бузова приобрела квартиру стоимостью около 120 миллионов рублей (примерно 1,5 млн евро). Она показала свою подкупку подписчикам в Instagram и сообщила, что наконец-то начала ремонт. 

"Да, кому-то это покажется смешно: ну, купила квартиру, и что такого? Но для меня - это целое событие", - написала она. 

Ольга призналась, что на первые большие накопления приобрела жилье маме и помогала родным.

"Но именно такая масштабная покупка - впервые. И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог! Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв", - подчеркнула Ольга.

Ольга Бузова в новой квартире

ФОТО: instagram.com/buzova86

Напомним, что у Бузовой сейчас наконец-то налажена личная жизнь. Сейчас она встречается с блогером Давидом Манукяном. Предыдущий брак звезды с футболистом Дмитрием Тарасовым закончился скандалом. 

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