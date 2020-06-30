"Это первое мое гнездышко": Бузова показала свою квартиру за 1,5 миллиона евро

"Но именно такая масштабная покупка - впервые. И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог! Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв", - подчеркнула Ольга.