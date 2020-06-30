Фото ⟩ Проживающая в США внучка Раймонда Паулса обручилась со своим возлюбленным

Проживающая в Лос-Анджелесе внучка маэстро Раймонда Паулса Моника Педерсен (или Моника Ивонне) обручилась со сценаристом Майклом Алояном.
На своей Instagram-странице она поделилась трогательными кадрами этого события.
Осенью 2019 года в журнале Santa девушка рассказала историю знакомства со своим возлюбленным.
"Мы вместе уже полтора года. Майкл - армянин, родившийся в Лос-Анджелесе. Мы познакомились в вузе", - рассказала Моника, которой на момент знакомства было 23 года.
Тогда она признавалась, что свадьбу хочет сыграть в Латвии, а старость встретить - в Балтэзерсе.
Напомним, дочь маэстро Раймонда Паулса Анете, которая проживает с мужем во Франции, этим летом, скорее всего, не сможет попасть домой, чтобы помочь семье с хозяйством в Балтэзерсе.
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