Вт, 30.06.2020
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  • Проживающая в США внучка Раймонда Паулса обручилась со своим возлюбленным

Фото ⟩ Проживающая в США внучка Раймонда Паулса обручилась со своим возлюбленным

Моника Педерсен и Майкл Алоян

ФОТО: https://www.instagram.com/michaelaloyan/

Проживающая в Лос-Анджелесе внучка маэстро Раймонда Паулса Моника Педерсен (или Моника Ивонне) обручилась со сценаристом Майклом Алояном. 

На своей Instagram-странице она поделилась трогательными кадрами этого события.

Осенью 2019 года в журнале Santa девушка рассказала историю знакомства со своим возлюбленным. 

"Мы вместе уже полтора года. Майкл - армянин, родившийся в Лос-Анджелесе. Мы познакомились в вузе", - рассказала Моника, которой на момент знакомства было 23 года.

Тогда она признавалась, что свадьбу хочет сыграть в Латвии, а старость встретить - в Балтэзерсе. 

Напомним, дочь маэстро Раймонда Паулса Анете, которая проживает с мужем во Франции, этим летом, скорее всего, не сможет попасть домой, чтобы помочь семье с хозяйством в Балтэзерсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️💍

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