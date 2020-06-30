В США серийный убийца признал вину в обмен на пожизненное заключение

ДеАнджело был задержан в апреле 2018 года, более чем через 40 лет после его первого преступления.

В общей сложности мужчине были предъявлены обвинения в 13 убийствах и 13 похищениях, совершенных в шести округах Калифорнии.

Прокуратура была намерена просить для него смертный приговор, но, по условиям достигнутого между обвинением и защитой соглашения, ДеАнджело признает вину по всем пунктам в обмен на пожизненное заключение.

На заседание в понедельник ДеАнджело привели в оранжевом тюремном комбинезоне и пластиковом щите на лице. Подобные маски из-за пандемии коронавируса были также и на его адвокатах. Обвинение в подробностях сообщило детали каждого вменяемого мужчине преступления. По условиям внесудебного соглашения, убийца отказывается от права на обжалование приговора и обязуется выплатить компенсации семьям жертв своих преступлений.

ДеАнджело некогда служил на флоте, а после работал в полиции. Он был задержан лишь в апреле 2018 года благодаря анализу ДНК. Обвинение утверждает, что на счету маньяка, которого прозвали "убийца из Золотого штата" более 13 убийств и десятки изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 годы.