На дорогах Латвии в этом году погибли 58 человек, в том числе шесть детей

В июне жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 14 человек, в июне прошлого года погибли 13 человек.

В этом году до 28 июня в авариях погибли пять детей в возрасте до 14 лет и один в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе три ребенка погибли в июне. В прошлом году за этот же период погибло столько же детей.

В текущем году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 1796 человек, в прошлом году за этот же период - 2084 человека. Среди пострадавших в этом году было 250 детей.

С начала года в стране зарегистрировано 8418 дорожно-транспортных происшествий, за этот же период 2019 года - 9810.