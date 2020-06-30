Вт, 30.06.2020
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Роналду показал новую причёску и был высмеян фанатами

Криштиану Роналду

ФОТО: Carabelli/Sportphoto24/SIPA/Scanpix

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию новой причёски. Многие подписчики футболиста не оценили преображение звезды.

На фотографии 35-летний португалец позирует вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо. Роналду распустил волосы, которые обычно собирает в косичку, и они завились, образовав кудряшки.

"Что думаете о моём внешнем виде как у брата?", - подписал фото Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие в комментариях не оценили преображение португальца, посчитав его похожим на барана. Некоторые посоветовали Криштиану сменить парикмахера, но справедливости ради стоит отметить, что были и те, кому новый вариант причёски пришёлся по душе.

Кстати, Роналду всего несколько дней назад уже столкнулся с критикой внешнего вида в соцсетях. Так 27 июня португалец опубликовал снимок в ярком костюме от Louis Vuitton, который пользователи окрестили "клоунским". Добавим, что цена такого комплекта составляет около 1,4 тысячи евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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