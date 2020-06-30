Роналду показал новую причёску и был высмеян фанатами

На фотографии 35-летний португалец позирует вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо. Роналду распустил волосы, которые обычно собирает в косичку, и они завились, образовав кудряшки.

"Что думаете о моём внешнем виде как у брата?", - подписал фото Роналду.

Многие в комментариях не оценили преображение португальца, посчитав его похожим на барана. Некоторые посоветовали Криштиану сменить парикмахера, но справедливости ради стоит отметить, что были и те, кому новый вариант причёски пришёлся по душе.

Кстати, Роналду всего несколько дней назад уже столкнулся с критикой внешнего вида в соцсетях. Так 27 июня португалец опубликовал снимок в ярком костюме от Louis Vuitton, который пользователи окрестили "клоунским". Добавим, что цена такого комплекта составляет около 1,4 тысячи евро.