Вт, 30.06.2020
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Эстония: преступник, сжегший 16-летнего мальчика, проведет в тюрьме более 17 лет

Kohus Eduard Kase üle.

ФОТО: Margus Ansu

Во вторник, 30 июня, в Эстонии Тартуский уездный суд признал 21-летнего Эдуарда Касе виновным в убийстве, совершенном ровно год назад в ходе поджога дома в деревне Кюкитая вблизи Тарту. Погибший в результате пожара 16-летний юноша был знаком с преступником. Касе ​​проведет за решеткой 17 лет и шесть месяцев, сообщает Rus.Postimees.

Галерея: Заседания суда по делу 21-летнего Эдуарда Касе

Судья Хели Силлаотс сообщила, что в прошлом году Касе отправился в Кюкитая с намерением убить своего знакомого, но поскольку Касе еще молод, суд не назначил ему в виде наказания пожизненное заключение.

Признанный виновным в убийстве сказал родственникам погибшего, что сожалеет о совершенных им действиях и приносит соболезнования.

Прокурор Маарья-Лииза Кыйв убеждена, что сочувствие и сожаление Касе не были искренними. Тем не менее, прокурор и родственники погибшего удовлетворены приговором, подача апелляции не планируется.

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