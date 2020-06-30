Эстония: преступник, сжегший 16-летнего мальчика, проведет в тюрьме более 17 лет

Во вторник, 30 июня, в Эстонии Тартуский уездный суд признал 21-летнего Эдуарда Касе виновным в убийстве, совершенном ровно год назад в ходе поджога дома в деревне Кюкитая вблизи Тарту. Погибший в результате пожара 16-летний юноша был знаком с преступником. Касе проведет за решеткой 17 лет и шесть месяцев, сообщает Rus.Postimees.
Галерея: Заседания суда по делу 21-летнего Эдуарда Касе
Судья Хели Силлаотс сообщила, что в прошлом году Касе отправился в Кюкитая с намерением убить своего знакомого, но поскольку Касе еще молод, суд не назначил ему в виде наказания пожизненное заключение.
Признанный виновным в убийстве сказал родственникам погибшего, что сожалеет о совершенных им действиях и приносит соболезнования.
Прокурор Маарья-Лииза Кыйв убеждена, что сочувствие и сожаление Касе не были искренними. Тем не менее, прокурор и родственники погибшего удовлетворены приговором, подача апелляции не планируется.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!