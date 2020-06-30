Из-за упавшего дерева в Риге примерно на час опаздывали 15-й троллейбус и 18-й автобус

Дерево перегородило дорогу, в результате чего у остановки "Яняварти" на улице Саласпилс было остановлено движение.

В настоящий момент движение восстановлено.

Как сообщалось ранее, в Латвии объявлено красное предупреждение. Оно в силе с 22 часов 29 июня до 16 часов 30 июня.

Предупреждение красного цвета означает, что прогнозируемое интенсивное погодное явление с большой вероятностью приведет к значительным разрушениям на обширных территориях и может угрожать жизни людей.