Вт, 30.06.2020
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Из-за упавшего дерева в Риге примерно на час опаздывают 15-й троллейбус и 18-й автобус

Троллейбус в Риге

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Из-за поваленного дерева до часа опаздывают 15-й троллейбус и 18-й автобус. Об этом сообщает Rīgas satiksme.

Дерево перегородило дорогу, в результате чего у остановки "Яняварти" на улице Саласпилс было остановлено движение.

В настоящий момент движение восстановлено, однако троллейбусы и автобусы движутся с опозданием. 

Как сообщалось ранее, в Латвии объявлено красное предупреждение. Оно в силе с 22 часов 29 июня до 16 часов 30 июня.

Предупреждение красного цвета означает, что прогнозируемое интенсивное погодное явление с большой вероятностью приведет к значительным разрушениям на обширных территориях и может угрожать жизни людей.

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