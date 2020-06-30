Более 2000 иностранных болельщиков остались в России после ЧМ-2018

"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами", - цитирует Иванова "Коммерсант".

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что большинство таких болельщиков - из Сенегала и других африканских стран. Они были обмануты обещаниями предоставления убежища в России.

Стоит добавить, что не выехавшие в установленные сроки иностранцы подлежат привлечению к административной ответственности по статье 18.8 кодекса об административных правонарушениях.

Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всего за период турнира Россию посетили свыше 3,4 млн иностранных туристов.