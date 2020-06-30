Калвитис переизбран на пост президента Латвийской федерации хоккея

Калвитис впервые стал президентом ЛФХ 7 октября 2016 года, когда с должности неожиданно был смещён Киров Липман, срок полномочий которого должен был завершиться только в 2018 году.

В новое правление ЛФХ вошли Валентин Блюгер, Виестур Козиолс, Эдгар Янсонс, Армандс Штейнбергс, Ральф Букартс и Марис Мартинсонс. Вице-президентом и генеральным секретарём правления назначен Виестур Козиолс.

Айгар Калвитис был премьер-министром Латвии с 2004 по 2007 год. В 2009 году он ушёл из политики, а с 2015 года он является председателем правления Latvijas Gāze.

До Калвитиса президентом ЛФХ был Киров Липман (1994-1995, 1998-2016), Вилнис Буртниекс (1992-1994) и Угис Магонис (1995-1998).