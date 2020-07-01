Анна Мария Ефремова о матери и последние новости об отце: "Я искренне хотел ей помочь"

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария на своей Instagram-странице поделилась последними новостями о своем отце, а также отреагировала на слова матери в последнем интервью.
"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил. Про расследования на YouTube он знает. Его адвокат знает тоже", - написала Анна Мария.
Она попросила подписчиков не присылать ей различные расследования "горе-конспирологов". Что касается адвоката, который защищает ее отца, то тут решает не она. Влиять на этот выбор девушка не может.
Анна Мария также попросила не предлагать ей помощь тарологов, экстрасенсов и астрологов.
"В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику - пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами", - отметила она.
Свое мнение девушка пока публиковать не желает.⠀
"Не хочется, чтобы понадергали неудачных формулировок для заголовков", - поясняет она.
Анна Мария объяснила, что Instagram-аккаунт отца на данный момент закрыт. Если есть кто-то, кто выдает себя за него - то следует отправлять жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели, но есть и фан-аккаунты.
Девушка также указала на различные фейки.
"Паблик в ВК "Свободу Михаилу Ефремову" я осуждаю, так как они заявили, что якобы помогли мне подготовить заявление на журналистов от НТВ, которые меня преследовали. Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами. Плюс мне сообщили, что его ведет тот же человек, который ведет паблик "Свободу Соколову", - объяснила Анна Мария.
Нецензурную брань она намеренно опустила.
"Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию - гоните их в шею", - предупредила Ефремова.
Недавно в СМИ появилось большое интервью матери девушки - Ксении Качалиной, которая сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу. Напомним, в 2018 году артистка сама приняла участие в программе Андрея Малахова. В ней она призналась, что пьет, много курит и после расставания с дочерью живет отшельницей.
На слова матери Анна Мария отреагировала картинкой в сторис и сообщением в Twitter.
Она призналась, что раньше искренне хотела ей помочь, даже несмотря на травмы, которые она нанесла ей в детстве. Девушка пояснила, что копила деньги, уговаривала отца, думала о ее реабилитации. Но после ее интервью - разочаровалась.
Осторожно: ненормативная лексика!
и главное что раньше я искренне хотел ей помочь, несмотря на то, что она со мной сделала в детстве. типа, реабилитация, больница, психиатрия, все дела.— ❌ Анна Мария Ефремова (без дефиса, блять) (@amefremova) June 29, 2020
копил деньги, уговаривал отца, собирался это сделать.
а после прочтения этого я понял одну важную вещь - да ну нахуй.
Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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⠀ Update. ⠀ С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. ⠀ Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил. ⠀ Про расследования на Ютубе он знает. Его адвокат знает тоже. ⠀ Лично меня эти расследования горе-конспирологов невероятно раздражают. Не присылайте их, пожалуйста. ⠀ На выбор адвоката я повлиять не могу. ⠀ В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику - пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами. ⠀ Моё мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времён. Не хочется, чтобы понадёргали неудачных формулировок для заголовков. ⠀ Аккаунт отца в Инстаграме на данный момент закрыт. Если вы видите, что кто-то выдаёт себя за него - отправляйте жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели. Помните только, что есть фан-аккаунты. ⠀ Паблик в ВК «Свободу Михаилу Ефремову» я осуждаю, так как они заявили, что якобы помогли мне подготовить заявление на журналистов от НТВ, которые меня преследовали. Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами. ⠀ Плюс мне сообщили, что его ведёт тот же человек, что и ведёт паблик «Свободу Соколову». То есть, какой-то [высказывания вырезаны из соображения тактичности]. ⠀ Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию - гоните их в шею. ⠀ Если я не ответил вам в Директ - не злитесь, я просто устал и мне тяжело даётся общение с людьми в целом. ⠀ Я буду возвращаться к привычному режиму постинга. ⠀ Хорошего дня!
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