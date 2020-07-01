Анна Мария Ефремова о матери и последние новости об отце: "Я искренне хотел ей помочь"

"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил. Про расследования на YouTube он знает. Его адвокат знает тоже", - написала Анна Мария.

Она попросила подписчиков не присылать ей различные расследования "горе-конспирологов". Что касается адвоката, который защищает ее отца, то тут решает не она. Влиять на этот выбор девушка не может.

Анна Мария также попросила не предлагать ей помощь тарологов, экстрасенсов и астрологов.

"В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику - пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами", - отметила она.

Свое мнение девушка пока публиковать не желает.⠀

"Не хочется, чтобы понадергали неудачных формулировок для заголовков", - поясняет она.

Анна Мария объяснила, что Instagram-аккаунт отца на данный момент закрыт. Если есть кто-то, кто выдает себя за него - то следует отправлять жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели, но есть и фан-аккаунты.

Девушка также указала на различные фейки.

"Паблик в ВК "Свободу Михаилу Ефремову" я осуждаю, так как они заявили, что якобы помогли мне подготовить заявление на журналистов от НТВ, которые меня преследовали. Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами. Плюс мне сообщили, что его ведет тот же человек, который ведет паблик "Свободу Соколову", - объяснила Анна Мария.

Нецензурную брань она намеренно опустила.

"Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию - гоните их в шею", - предупредила Ефремова.

Недавно в СМИ появилось большое интервью матери девушки - Ксении Качалиной, которая сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу. Напомним, в 2018 году артистка сама приняла участие в программе Андрея Малахова. В ней она призналась, что пьет, много курит и после расставания с дочерью живет отшельницей.

На слова матери Анна Мария отреагировала картинкой в сторис и сообщением в Twitter.

Она призналась, что раньше искренне хотела ей помочь, даже несмотря на травмы, которые она нанесла ей в детстве. Девушка пояснила, что копила деньги, уговаривала отца, думала о ее реабилитации. Но после ее интервью - разочаровалась.

Осторожно: ненормативная лексика!